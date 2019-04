Toplumun Temel Direği: Aile - Evlat Sahibi Olamasalar da Kalplerindeki Sevgi Hiç Eksilmedi

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya 'da yaşayan Mehmet Ali ve Sultan Aydın çifti, evlat sahibi olamasalar da birbirlerine olan sevgileri sayesinde evliliklerini 45 yıldır huzurla sürdürüyor. Taraklı ilçesinin kırsal mahallelerinden Tuzla 'da yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Ali ve 65 yaşındaki Sultan Aydın çifti, evliliklerinin 45'inci yılında da birbirlerine olan sevgilerini ilk günkü kadar taze tutuyor.İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta, bakkalı, kahvesi olmayan mahallede yaşayan Aydın çifti, iki odalı küçük evlerinde 20 kedisiyle mutlu mesut yaşıyor.Yaşlılığı nedeniyle kendi işlerini tek başına göremeyen eşine yardım eden Sultan Aydın, eşine evlendiği ilk günkü kadar sevgi ve hürmetle bakıyor.Hayat arkadaşıyla 45 yıldır mutlu ve huzurlu yaşayan Sultan Aydın, kedilerine de özenle bakıyor.Aydın çifti, ineğinden sağdığı sütü, köylerine iki günde bir gelen ekmekçiden aldığı ekmeğini, sobayla ısıttıkları odasını hatta yatağını kedileriyle paylaşıyor.Parmağından 45 yıldır çıkarmadığı yüzüğünü göstererek "Bu eskimedi ki ben eskiyeyim." diyen Sultan nine, rahatsızlığı nedeniyle kendi işini görmekte zorlanan eşinin elinden tutarak dışarı çıkarıp gezdiriyor, saç-sakal tıraşını yapıyor.Eşine adeta bebek gibi bakan Sultan nine, uzun evliliğin formülünü karşılıklı sevgi ve saygı olarak özetliyor."Aile olmanın en önemli özelliği sevgi ve saygıdır"Sultan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görücü usulüyle evlendiği eşiyle iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta hep beraber olduklarını, ölene kadar da mutluluklarının bozulmaması için Allah'a dua ettiğini söyledi.Eşiyle çok iyi geçindiğini ve aralarında şimdiye kadar hiç sıkıntı olmadığını dile getiren Aydın, "Çiftçilikle uğraştık, harman sürdük, odun çektik, yıllarımız hep böyle geçti, hiç sıkıntımız olmadı. Çocuğumuz olmadı ama onu da sorun yapmadık. Bizim bir sorunumuz olmadı Allah'a şükür. Sevgimiz birdi. Biz birbirimizi sevmeseydik olur muydu? Hemen gelirdi ayrılık ama sevdik." dedi."Şimdiki evlilikler üç günlük, yıllık değil." serzenişinde bulunan Aydın, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:"Bizim zamanımızda sevgi, saygı vardı, itaat vardı, hepsi vardı ama şimdikilerde yok oldu. İki el bir olursa öyle iş yürür. İki el bir olmazsa biri bu yana diğeri başka yana. Sevgi varsa durur sevgi yoksa ne yapayım atlar gider. Aile olmanın en önemli özelliği sevgi ve saygıdır. Eşim benim işime karışmadı ben onun işine karışmadım sevgi saygıyla yaşadık, hiç kötülük de görmedik. Hastalıkta, sağlıkta beraberdik beraber yaşayıp gideriz. Huzur olmadı mı neye yarar ki dünyadaki en büyük mutluluk huzur. Çocuk, Allah verirse olur olmazsa olmaz ne yapacaksın. Çoğu kişilerde de çocuk olmuyor, çoğu kişi yaşıyor bunu. Olursa hayırlı olur, olmazsa olmaz."Evlerinde besledikleri kedileri de çocukları gibi sevdiklerini anlatan Sultan Aydın, etrafındaki bazı insanların "sevme" demesine rağmen kedilerin bakımına devam ettiğini söyledi.Sultan nine, evinde beslediği, gözü gibi baktığı kedilerini kimseyle paylaşamadığını aktararak, onlarla ekmeklerini paylaştıklarını, kendileri sofrada ne yerse onların da yediğini anlattı."Ekmeklerini alırlar kedilerle beraber yerler"Mahallenin muhtarı Cevdet Toprak da Mehmet Ali· amcanın devamlı yanına uğradığını, halini hatırını sorup ihtiyacını gördüğünü söyledi.Aydın çiftinin yakınlarında kimselerinin olmadığını dile getiren Toprak, "Mehmet Ali amca yaşlandı, pek dışarı da çıkamıyor. Kendileriyle devamlı biz ilgileniriz. Sultan teyze bahçe yapar birkaç hayvanı var onlarla ilgilenir. Çocukları olmadı ama mutlular, çocukları olmadığı için üzülmediler. 20-30 kediye bakıyorlar, kedilerini kimseye vermezler. Köye iki günde bir ekmekçi gelir, ekmekçinin geldiğini kediler hemen anlar yola çıkar. Ekmeklerini alırlar kedilerle beraber yerler." diye konuştu.