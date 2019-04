Toplumun Temel Direği: Aile - Sıcakkanlı Bir Trakya Ailesinin Sevgi Dolu Hikayesi (1)

Köylerde hala devam ettirilen geniş aile örneklerinden Kırklarelili Varol ailesi, birbirlerine sevgi ve saygılarıyla çevresindekilere örnek oluyor.

ÖZGÜN TİRAN - Köylerde hala devam ettirilen geniş aile örneklerinden Kırklarelili Varol ailesi, birbirlerine sevgi ve saygılarıyla çevresindekilere örnek oluyor.



Şartlar gereği çekirdek aile yaşamlarının arttığı günümüzde Trakya köylerinde geniş aile örneklerini görmek mümkün.



Bu ailelerden biri de Varol ailesi. Baba Ali, anne Arzu, oğulları Mengü ve gelinleri Şaver ile okudukları için zaman zaman aileye katılan torunlarla neşeli bir Trakya ailesinin sevecenliğini çevrelerine yayıyor.



Bulgaristan'a sınır Malkoçlar köyünde 1952 yılında görücü usulü ile evlenen Ali Varol (88) ve Arzu Varol (89) çifti, 5 çocuk dünyaya getirdi.



Yaklaşık 10 yıl önce bir çocukları hayatını kaybeden çiftin 4 çocuğundan 12 torunu bulunuyor. Torunlarının torunu gören çift, yaşamını oğlu Mengü ve gelini Şaver Varol ile aynı evde sürdürüyor.



Uzun yıllar evin yükünü çeken Ali Varol, yükünün büyük bir bölümünü oğluna devrederken, Arzu Varol da ev işlerinin büyük bir bölümünü gelini ile paylaşıyor.



Sabah, öğlen ve akşam aynı sofrada hoş sohbetlerle yemeklerini yiyen, beraber gezmelere giden, televizyon izleyen geniş aile, hanelerindeki huzurla da örnek oluyor.



Oğlu tarla işleriyle uğraşırken Ali Varol ise yürümekte zorluk çekmesine rağmen bir elinde bastonu diğer elinde ise balta ile bahçedeki odunları kesiyor. Gelin ev işlerini yaparken Arzu Varol ise ilmek ilmek patik ve yelek örüyor.



Ali Varol ise yaşına rağmen zaman zaman aile fertlerine ezbere Kur'an okuyor. Evdeki odun kesme, tavukları besleme ve yumurtaları toplama işlemlerinin ardından köy kahvehanesinin yolunu tutan Varol, köy sakinleri ile bir süre sohbet ettikten sonra yeniden evine dönüyor.



Köyün kent merkezine uzak olması nedeniyle torunlarını her zaman göremeyen çift, torun sevgisini ise köydeki çocukları severek gideriyor.



Zaman zaman ailesine türküler söyleyen Ali Varol, cana yakınlığı ile sevgi topluyor.



"Allah'tan başka ne isteyeyim ki?"



Ali Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eskiden fakirlik vardı. Bir evde anne, baba, kardeş, çoluk çocuk hep birlikte yaşanırdı. Artık her ailenin kendine ait bir evi var. Biz köyde iki aile bir evde yaşayan tek haneyiz. Biz çocuğum ve gelinim aynı evi paylaşıyoruz." dedi.



Yaşamları boyunca hüzne de sevince de tanıklık ettiklerini anlatan Varol, köy yaşamının ayrı bir mutluluğa sahip olduğunu vurguladı.



Zamanında 300 dönüm araziyi elle biçtiklerini ifade eden Varol, "Şimdi her şey kolay. Önceden beygirler, öküzler vardı. Gençliğimizden bir şey anlayamadık. Anladığımız sadece çocuklarımızın ve torunlarımızın varlığı. Torunumun torununu da gördüm. Bundan büyük bir mutluluk olur mu. Çocuğum, gelinim yanımda Allah'tan başka ne isteyeyim ki?" diye konuştu.



"Torun hasretini köydeki çocuklarla gideriyoruz"



Arzu Varol ise yıllarca gelini ve oğlu ile aynı evde, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Bir anne ve babanın çocuklarını hep yanında görmek istediğine dikkati çeken Varol, "İki oğlum, üç kızım var. Oğlumun biri hayatını kaybetti. Kızlarım ise evli oldukları için eşlerinin yanında. Zaman zaman bizleri ziyaret ediyorlar ama onları çok özlüyorum ama olsun, onlar mutlu olsun bana yeter. Torun sevgisini, hasretini, köyde çocuklarla gideriyoruz." ifadelerini kullandı.



Torun sevgisinin çok ayrı bir duygu olduğunu aktaran Varol, gelini ve çocuğundan çok memnun olduğunu sözlerine ekledi.



"Aynı sofraya oturduğumda çok mutlu oluyorum"



Gelin Şaver Varol da çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını söyledi.



Köyde yaşamanın zorluklarının olduğu kadar, mutluluğunun da ayrı olduğunu anlatan Varol, bir gelin olarak kayınvalidesi ve kayınpederi ile aynı evde yaşamaktan mutlu olduğunu vurguladı.



Gençlere de örnek olmaya çalıştıklarını belirten Varol, "Benim kendi anne ve babama da yengelerim, ağabeylerim baktı. Ben de şimdi eşimin anne babasına bakıyorum. Onlara yemek hazırladığımda, aynı sofraya oturduğumda çok mutlu oluyorum. Sabah erkenden kalkıyorum, kahvaltılarını hazırlıyorum, sonra öğle ve akşam yemeği yapıyorum. Anne ve babanın hayır duasını almak çok önemli. Ben onlardan çok memnunum." şeklinde konuştu.



Anne ve babasının evliliklerinin tüm gençlere örnek olması gerektiğini dile getiren Varol, tüm gençlerin kendilerini örnek alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kış Uykusundan Uyanan Bozayı, Yavrusunu İlçe Turuna Çıkardı

Aç Ayılar Uykudan Uyanır Uyanmaz İlçe Merkezine İndi

Gözü Dönmüş Zanlı, Kız Kardeşini Öldürüp Anne ve Babasını Yaraladı

Anne İnek, Ölen Yavrusunun Peşinden Kilometrelerce Yürüdü