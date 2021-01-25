Toplumun yaklaşık üçte biri 'bana bir şey olmaz' diyor - Son Dakika

Toplumun yaklaşık üçte biri 'bana bir şey olmaz' diyor

25.01.2021 14:50
Toplumun yaklaşık üçte biri 'bana bir şey olmaz' diyor, System.String[]

Ipsos; Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması ile son haftada bu oran %31 seviyesine kadar yükseldi, diğer bir ifadeyle toplumun yaklaşık üçte biri kendini salgın çemberinin dışında görüyor.

Ülkemizde vaka sayılarının 2.5 milyona yaklaştığı bir dönemde vatandaşların halen virüse yakalanmayacaklarını düşünmeleri dikkat çekici bir konu olarak değerlendiriliyor.

Haziran başından bu yana sorulan bu soruda virüse yakalanacağını zannetmeyenlerin oranı ortalama %25 olarak gerçekleşti.

Veriyi değerlendiren Ipsos uzmanları bu durumun sadece aşının uygulanmaya başlanmasıyla açıklanamayacağını, çünkü aşı kullanıma hazır olmadan önce de benzer bir algıya tanıklık edildiğini belirtiyor.

Her 4 Vatandaştan 3'ü Ülkemizin Koronavirüs Tablosunu Günlük Olarak Takip Ediyor…

Toplumun çok büyük bir bölümünün salgına ilişkin haberlere yönelik ilgisi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs sayıları da vatandaşların yakından takip ettiği verilerden birisi. Bu oran vaka sayılarının çok yüksek olduğu Kasım döneminde %81'e kadar yükselmişti, 10 puanlık azalışa rağmen çoğunluğun takip ettiği bir veri olmaya devam ediyor. Son hafta toplumun %72'si bu tür istatistiki verileri günlük olarak izlediklerini ifade ediyor.

Koronavirüsle Mücadelenin İyi Gittiğini Düşünenlerin Sayısı Artıyor...

Ipsos, Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması ile vatandaşların koronavirüsle mücadeleye dair değerlendirmelerini almaya devam ediyor. 2020 Kasım ayında bu konuda olumsuz değerlendirme yapanlar daha ağırlıktaydı. Toplumun %72'si mücadelenin kötü gittiği kanaatine sahipti,sadece %23'ü iyi gittiğini düşünüyordu. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı uygulamasının başlamasıyla beraber olumlu değerlendirmelerde süreçte ciddi bir artış yaşandı ve tablo tersine döndü. 15-19 Ocak 2021 döneminde bu konuda bireylerin %62'si olumlu, %27'si ise olumsuz değerlendirme yaptı.

Diğer Vatandaşların Maske Takma Kuralına Uyduğunu Düşünenlerin Oranı Artıyor.

Bireyler, genel olarak kendilerinin aldığı bireysel tedbirleri yeterli, başkalarının aldığı tedbirleri ise yetersiz görme eğilimi içinde olmuştu. Temmuz ayı başından bu yana bireylere diğer vatandaşları ne sıklıkla maske kullanırken görüyorsunuz sorusu yöneltildi. Yaz ortasında toplumun yarısı diğer vatandaşları nadiren maske takarken gördüklerini ifade ediyordu. Bu oran zaman içinde azaldı ve Ocak ortasına gelindiğinde %15'e kadar indi. İlk kez vatandaşlar, diğer vatandaşların maske kullanımlarına bu kadar iyi not veriyor (%85).

Maske Kullanmak Günlük Hayatın Olağan Bir Davranışı Haline Geldi.

Eylül ayında kamuya açık alanların tamamında istisnasız bir şekilde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Maske takma zorunluluğu toplumun çok büyük kesiminin desteklediği bir kamusal önlem olarak Ipsos'un araştırmalarında öne çıktı. Buna ilaveten, günlük yaşam pratiğinin de olağan bir parçası haline gelmiş durumda... Vatandaşların %85'i maske kullanmayı artık olağan gördüklerini ifade ediyor. Bu görüşe karşı çıkanlar sadece %7 seviyesinde.

Toplumun yaklaşık üçte biri 'bana bir şey olmaz' diyor

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Haziran, Ipsos, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Toplumun yaklaşık üçte biri 'bana bir şey olmaz' diyor - Son Dakika


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