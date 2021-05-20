'Toplumun yüzde 70'i bağışık hale gelirse maske zorunluluğu kalkabilir' - Son Dakika

'Toplumun yüzde 70'i bağışık hale gelirse maske zorunluluğu kalkabilir'

20.05.2021 10:23

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, hem hastalığı geçirerek hem de aşılama ile toplumun yüzde 70'e yakınının bağışıklık kazanması halinde birçok alanda maske zorunluluğunun kalkabileceğini söyledi.

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, hem hastalığı geçirerek hem de aşılama ile toplumun yüzde 70'e yakınının bağışıklık kazanması halinde birçok alanda maske zorunluluğunun kalkabileceğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, şu anda koronavirüse karşı aşının en büyük silah olduğunu söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, "Koronavirüste dünya savaşını kazandıracak olan nokta da bizim için aşı gibi görünüyor. Amerika'da ikinci dozu tamamlanan insan sayısı yüzde 38 oldu, ülkemizde şu anda yüzde 14 boyutunda. Amerika, özellikle çok kalabalık yerler dışında maskeyi takma zorunluluğunu da ortadan kaldırdı. Bizde de toplumun yüzde 70'e yakını immunize hale gelirse bu hem hastalığı geçirme anlamında hem de toplumun yarısını aşılayabilirsek bu yaz sonunda olabilecek bir gerçeklik, bizim de aslına sonbaharda hem vaka sayılarımız çok düşük kalacaktır hem de birçok alanda maske zorunluluğu kalkmış olacak. Okullarımız açılacak, kafeler, eğlence sektörü, sinemalar, tiyatrolar, özlediğimiz her şeye geri dönüş yapabileceğiz gibi duruyor" dedi.

'TEMMUZ, AĞUSTOS GİBİ CİDDİ DÜŞÜŞLER YAKALAYABİLİRİZ'

Doç. Dr. Savaşçı, aşı hızının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada şu anda 10'uncu sıradayız; ama nüfusa göre aşılama oranında ne yazık ki biraz teminde sıkıntı yaşadığımız için hem de ramazanın etkisi ile 48'inci sırada kaldık. İsrail'de günlük vaka sayısı 8'e kadar düştü. mRNA aşısı yaptılar, herhangi bir yan etki de oluşmadı. Halkımızda biraz çekinceler var. Bazı medya kuruluşları, sosyal medyada hem aşıyı hem de tedavileri olumsuz etkileyecek açıklamalar var. Dolayısıyla çok tartışmalara girmeden aşıyı mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Dünyada aşının etkisi ile virüs yayılımı azalıyor. Bunun etkisi ülkemizde de görünüyor. Biz vakalarda 10 binler seviyesindeyiz. Belki günlük 1-2 bin artışlar olabilir; ancak ciddi dalgalanmalar beklemiyoruz. Aşılanmayı artırırsak temmuz, ağustos gibi vakalarda ciddi düşüşler yakalayabiliriz. Muhtemelen bizim sonbaharda günlük vaka sayılarımız belki 500'ün altına bile düşmüş olacaktır" diye konuştu.

'EN ETKİLİ İLAÇLARI DOĞRU ŞEKİLDE UYGULUYORUZ'

Doç. Dr. Savaşçı, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 tedavi rehberinden koronavirüs tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin etken maddeli ilacın çıkarılmasına ilişkin, "Rehberden hidroksiklorokin kullanımı çıkarıldı; ama biz zaten rehberde olsa bile sahadaki verilere göre bazı ilaçları kullanmıyorduk. Biz en etkili ilaçları doğru şekilde, en iyi şekilde uyguluyoruz. Biz bunu uzun süredir kullanmıyorduk. Halkımız bize inansın, güvensin. Dünyadaki rehberler dahilinde ülkemizin genel rehberleri dahilinde yararlı ilaçları kullanmaya çalışıyoruz. Favipiravir de elimizdeki tek antiviral olarak kullandığımız ilaç. Bu da birçok ülkede kullanılıyor. Yan etki olarak karaciğer enzimlerinde yükseklikler yaşanabiliyor; ama bunların hepsi geri dönüşlü olarak yaşandı. Dolayısıyla halkımız doktorların, hekimlerin, bilim insanlarının dediklerinden şaşmasın, aşılarını yaptırsın" dedi.

'Toplumun yüzde 70'i bağışık hale gelirse maske zorunluluğu kalkabilir'
'Toplumun yüzde 70'i bağışık hale gelirse maske zorunluluğu kalkabilir'
'Toplumun yüzde 70'i bağışık hale gelirse maske zorunluluğu kalkabilir'
'Toplumun yüzde 70'i bağışık hale gelirse maske zorunluluğu kalkabilir'

Mikrobiyoloji, Koronavirüs, Gata, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Toplumun yüzde 70'i bağışık hale gelirse maske zorunluluğu kalkabilir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
20 futbolcusu korona olan ve kalecisiz kalan River Plate, çıktığı maçı kazanarak tarihe geçti 20 futbolcusu korona olan ve kalecisiz kalan River Plate, çıktığı maçı kazanarak tarihe geçti         
11:58
Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi         
11:43
HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek         
11:16
Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor! Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!         
11:09
Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:54
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı         
09:47
Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var         
09:09
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 12:11:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Toplumun yüzde 70'i bağışık hale gelirse maske zorunluluğu kalkabilir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement