Toprağa adanmış bir hayat… - Son Dakika
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Toprağa adanmış bir hayat…

41 dakika önce

Ekoloji Profesörü Franz H. Meyer'in, "Hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım" sözleri ile tanımladığı Toprak Dede Hayrettin Karaca, bugün toprağı ile buluşuyor.

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Ekoloji Profesörü Franz H. Meyer'in, "Hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım" sözleri ile tanımladığı Toprak Dede Hayrettin Karaca, bugün toprağı ile buluşuyor.

Hayrettin Karaca, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:42 
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