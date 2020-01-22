Toprağa adanmış bir hayat…
41 dakika önce
Ekoloji Profesörü Franz H. Meyer'in, "Hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım" sözleri ile tanımladığı Toprak Dede Hayrettin Karaca, bugün toprağı ile buluşuyor.
Ekoloji Profesörü Franz H. Meyer'in, "Hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım" sözleri ile tanımladığı Toprak Dede Hayrettin Karaca, bugün toprağı ile buluşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:42
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