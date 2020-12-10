Toprağa dönüş çağrısı - Son Dakika

Toprağa dönüş çağrısı

10.12.2020 15:58
Toprağa dönüş çağrısı, System.String[]

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirlettik, şimdi geri dönmek zorundayız" diyerek artık herkesin toprakla buluşacak bir dünya beklentisi içinde olması gerektiğini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirlettik, şimdi geri dönmek zorundayız" diyerek artık herkesin toprakla buluşacak bir dünya beklentisi içinde olması gerektiğini söyledi.

Toprağın, bereketin, atalık tohumun, geleneksel üretimin ve yerel yemek kültürünün günü olan Toprak Ana Günü, Nilüfer'de kutlandı. Güvenilir gıda, Nilüfer Bostan ve kooperatifleşmenin önemi gündeme geldi. Nilüfer Belediyesi'nin, Halk Evi yanında faaliyete geçirdiği, halkı sağlıklı gıdayla buluşturan Nilüfer Bostan önünde düzenlenen faaliyette Nilüfer Bostan'ın da açılışı yapıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da çok sayıda kişi tarafından canlı olarak izlenen programda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bize göre yılın her gününde bu konular ele alınmalı. Hepimizin artık toprakla buluşacak bir dünya beklentisi içinde olması gerekiyor. Sadece bir günün toprağa adanması doğru değil elbette. Biz toprağın ne kadar önemli olduğunu, iklim değişiklikleri sonucunda sulak alanlardaki korumalarla, su havzalarımızdaki eksilmelerle görüyoruz. Bunu yapan bizleriz. Toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirlettik, şimdi geri dönmek zorundayız. Toprakla buluşacağımız bir dünya ve zaman beklentisi içinde olmamız gerekiyor" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin tarıma yönelik çalışmalarını ve hedeflerini de anlatan Başkan Turgay Erdem, 2020 yılını tarıma adadıklarına dikkati çekti. Erdem, pandemi öncesinde tarıma yönelik başlattıkları yoğun çalışmaların pandemi ile birlikte öneminin daha da arttığını ifade etti.

Nilüfer Belediyesi'nin uzun yıllardır temiz gıda ve ekolojik tarıma dikkat çekmeye çalıştığını hatırlatan Başkan Erdem, Ürünlü'de Kent Bostanları'nda başlayan bu çalışmaların 2020 yılının tarım yılı ilan edilmesiyle birlikte daha da yaygınlaştığını belirtti.

Erdem şöyle devam etti: "Pandemiden önce Nilüfer'de 2020 yılını Tarım Yılı ilan etmiştik. Maksadımız, sanayi ve güzel bir kentleşme modeli olan Nilüfer'de bunların yanında var olan tarım alanlarını değerlendirmek. Gerçekten çok önemli tarım ürünlerine ve çiftçi potansiyeline sahip bir ilçede yaşıyoruz. Dedik ki kentleşme ve sanayi bir tarafa, bir de toprağa geri dönelim ve bunun için de çiftçilerimizi, tarımı destekleyelim. Sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda toplumu bilinçlendirelim dedik ve çalışma içine girdik. Çalışmaları başlatmamızın ardından gelen pandemi ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ortaya koydu. İnsanların sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda ne kadar istekli olduğunu gördük. Biz de bu yöndeki çalışmalarımıza sürekli yenilerini ekleyerek devam ediyoruz."

Nilüfer'de tarımı teşvik etmeye, çiftçiyi desteklemeye ve halkın, sağlıklı güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamaya yönelik çalışmalara değinen Başkan Erdem, şöyle konuştu: " Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve hatta yurt dışından yerli tohumları toplayarak kendi bostanlarımızda üretim denemeleri yaptık. O tohumları çoğalttık ve çiftçilerimize de dağıtarak yaygınlaştırdık. Kent bostanlarında edindiğimiz deneyimle belediyemize ait tarım alanlarında çiftçilerle birlikte daha geniş çaplı üretim çalışmalarına başladık. Yerli tohumla buğday üretimi yaptık, lavanta üretimi yaptık. Uludağ Üniversitesi ile iş birliği yaparak Nilüfer'de toprak analizleri yaptırmaya başladık. Bu analiz sonuçlarını çiftçimizle paylaşarak hangi bölgede hangi ürünün verimli olacağı bilgisini onlarla paylaşacağız. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni (NİLKOOP) kurduk ve kooperatif aracılığıyla 'Nilüfer Bostan' markasını oluşturarak ilk satış noktamızı belediyemizin yanında açtık. 'Nilüfer Bostan'da Bursa ve Türkiye'nin farklı kentlerindeki kooperatiflerden alınan ürünler ile NİLKOOP tarafından üretilen ya da tedarik edilen gıda maddeleri satışa sunuluyor. Nilüfer Çiftçi Evi'ni kurduk burada çiftçilerimizi eğitiyoruz."

Erdem, Nilüfer'de tarıma yönelik çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - BURSA

Toprağa dönüş çağrısı
Toprağa dönüş çağrısı
Toprağa dönüş çağrısı

nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, yerel, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toprağa dönüş çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu 53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı 2 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun: Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun: Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum         
16:58
Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı         
16:11
Motosikletlinin arkasındaki şahıs, başına geçirdiği poşetle koronavirüse karşı önlem aldı Motosikletlinin arkasındaki şahıs, başına geçirdiği poşetle koronavirüse karşı önlem aldı         
15:42
Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi Çocuğu olduğunu iddia eden 2 kişi, DNA testi için Maradona'nın mezarının açılmasını istedi         
15:25
Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi Mahalleli, kız çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyi linç etmek istedi         
15:07
'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı 'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı         
15:04
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı Duvar dibinde sıkıştırılıp darbedilen kadını, akıllara Kadir Şeker'i getiren vatandaş kurtardı         
14:00
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir         
13:07
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 17:03:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toprağa dönüş çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei