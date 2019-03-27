Son Dakika Haberleri: Toprağa Gölümü Silahlar Bulundu

Toprağa Gölümü Silahlar Bulundu

6 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ihbar üzerinde bir ikametin bahçesinde yapılan kazıda gömülmüş silahlar bulundu.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde ihbar üzerinde bir ikametin bahçesinde yapılan kazıda gömülmüş silahlar bulundu.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Ulaş İlçesi Merkez camisi önünde meydana gelen bıçaklı kavgada; M.G.(28) isimli şahsın M.C.U.(26) ve Ö.U(20) isimli şahıslar tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. M.G. Sivas Numune hastanesinde tedavi altına alınırken zanlılar ise polis tarafından suç aleti ile ele geçirildi. M.G. polis ifadesinde zanlılarla arasında silah alışverişinden kaynaklı bir tartışma yaşandığını söyledi. İfade üzerinde zanlıların ikametinde arama yapıldı. Şüphe üzerinde ikametin bahçesine yapılan kazıda, bir çuval içerisinde toprağa gömülü 1 adet tabanca ve iki adet pompalı tüfek ile fişekler ele geçirildi. Şahıslar hakkında; yağma, kasten yaralama ve 6136 ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Merkez, Sivas, 3. Sayfa
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