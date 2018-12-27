Son Dakika Haberleri: Toprağa Gömdüğü Sahte İçkilerle Yakalandı (2)

Toprağa Gömdüğü Sahte İçkilerle Yakalandı (2)

44 dakika önce

Ankara'da düzenlenen operasyonda, metruk evlerin altında ve toprağa gömülü halde 11 bin 864 adet sahte içki ele geçirildi, bir kişi de gözaltına alındı.

Toprağa Gömdüğü Sahte İçkilerle Yakalandı (2), System.String[]
Ankara'da düzenlenen operasyonda, metruk evlerin altında ve toprağa gömülü halde 11 bin 864 adet sahte içki ele geçirildi, bir kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkilerin piyasaya sürülmesini engellemeye yönelik çalışmalarını artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Şişeci Ö." olarak bilinen şüpheli Ö.D'yi takibe aldı.

Yaklaşık 1 ay süren takip sonucu Ö.D'nin, yüklü miktarda ürettiği şarapları "yıllanmış ve eskitme" sözüyle, yüksek ücretlere piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi.

Şüphelinin, şarapları Altındağ'da metruk evlerin altında ya da bu evlere yakın boş arazilere gömerek sakladığı belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, söz konusu yerlere operasyon düzenledi.

Toprağa gömülü haldeki şişelere zarar gelmemesi için kazı çalışmaları, ilgili şube müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Söz konusu evlerin altında yapılan aramalarla yürütülen kazı çalışmaları sonucu, 11 bin 864 adet sahte içki ele geçirildi. Operasyonda, şüpheli Ö.D. de gözaltına alındı.

Şüpheli Ö.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun"a muhalefetten işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:38 Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Ekonomi
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