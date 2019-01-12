Son Dakika Haberleri: Toprağa Gömdükleri Uyuşturucuyu Çıkarırken Yakalandılar

Toprağa Gömdükleri Uyuşturucuyu Çıkarırken Yakalandılar

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, toprağın altına sakladıkları 28 kilogram esrarı çıkarmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Toprağa Gömdükleri Uyuşturucuyu Çıkarırken Yakalandılar, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, toprağın altına sakladıkları 28 kilogram esrarı çıkarmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, K.Y. ve L.S, Akbahçe mevkisindeki ormanlık araziye daha önce cam kavanozlar içinde gömdükleri 28 kilogram esrarı çıkarmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alındı, aramada bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:14 Kaynak: AA

Bursa, İnegöl, Güncel
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