Toprağa gömülü 20 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü 20 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 4 Nisan'da "Şehit Jandarma Er Ahmet Doğangün 2020-10 Operasyonu" başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 Nisan'da toprağa gömülü vaziyette basma tip ateşleme anahtarlı, amonyum nitratla güçlendirilmiş 10 kilogramlık 2 teneke içinde 20 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terör örgütüne yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.