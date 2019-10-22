Son Dakika Haberleri: Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

9 dakika önce

ADANA'da portakal bahçesinde toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da portakal bahçesinde toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde uyuşturucu gizlendiği ihbarını aldı. Belirlenen bahçeye giden ekipler, poşetler içinde toprağa gömülü, farklı renk ve şehirlerde 27 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, uyuşturucu hapların kimin gömdüğünü belirleyip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Barbaros Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:18 Kaynak: DHA
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