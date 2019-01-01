Son Dakika Haberleri: Toprağa Gömülü 3,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Toprağa Gömülü 3,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi

1 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından toprağa gömülü 3,5 kilo esrar ele geçirildi.

Toprağa Gömülü 3,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından toprağa gömülü 3,5 kilo esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Maden İlçesi Gezin köyünde yılbaşı tedbirleri nedeniyle çalışma yaptı. Çalışma kapsamında yapılan arazi taramasında toprağa gömülü ve paketlenmiş vaziyette 3, 5 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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