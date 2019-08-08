Son Dakika Haberleri: Toprağa gömülü 313 bin uyuşturucu hap bulundu
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Toprağa gömülü 313 bin uyuşturucu hap bulundu

1 saat önce

HATAY'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 313 bin 740 uyuşturucu hap ile 37 bin 500 sahte ABD doları ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Toprağa gömülü 313 bin uyuşturucu hap bulundu, System.String[]
HATAY'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 313 bin 740 uyuşturucu hap ile 37 bin 500 sahte ABD doları ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftlikte, eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda, toprağa gömülü bir bidon içerisinden çıkarılan çuvalda 313 bin 740 uyuşturucu captagon hap, 100'lük banknotlar halinde 37 bin 500 sahte ABD doları, 50 gram takoz esrar, tabanca ile buna ait 2 şarjör ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 Suriyeli gözaltına alındı.


Amerika Birleşik Devletleri, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:32 Kaynak: DHA
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