Toprağa gömülü 313 bin uyuşturucu hap bulundu
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HATAY'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 313 bin 740 uyuşturucu hap ile 37 bin 500 sahte ABD doları ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:32 Kaynak: DHA
HATAY'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 313 bin 740 uyuşturucu hap ile 37 bin 500 sahte ABD doları ele geçirildi, Suriye
uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, merkez Antakya
ilçesi Alaaddin Mahallesi'ndeki bir çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftlikte, eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda, toprağa gömülü bir bidon içerisinden çıkarılan çuvalda 313 bin 740 uyuşturucu captagon hap, 100'lük banknotlar halinde 37 bin 500 sahte ABD doları, 50 gram takoz esrar, tabanca ile buna ait 2 şarjör ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 Suriyeli gözaltına alındı.
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