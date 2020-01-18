Toprağa gömülü bidonlardan 11 kilo 800 gram esrar çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toprağa gömülü bidonlardan 11 kilo 800 gram esrar çıktı - Son Dakika

Toprağa gömülü bidonlardan 11 kilo 800 gram esrar çıktı

6 saat önce

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, narkotik köpeklerle bir ev ve bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülen bidonlarda 11 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Toprağa gömülü bidonlardan 11 kilo 800 gram esrar çıktı, System.String[]

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, narkotik köpeklerle bir ev ve bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülen bidonlarda 11 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Dokurcun Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı Çakıroğlu Beyler Mahallesi'nde C.T.'ye ait eve baskın düzenledi. İki katlı ev ve tarlada  yapılan aramada 2 tabanca, seri numaraları silinmiş 2 av tüfeği, ve evin çatısında bulunan 4 kavanoz içerisinde esrar ele geçirildi. Evin bahçesinde toprağa gömülü vaziyette bidonlar içerisinde toplam 11 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. C.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:02 Kaynak: DHA
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