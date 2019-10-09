Toprağa gömülü bonzai ele geçirildi
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri toprağa gömülü 1.5 kilo bonzai ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri toprağa gömülü 1.5 kilo bonzai ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman'da boş bir arazide gömülü uyuşturucu olduğu ihbarını alınca belirtilen yerde yaptıkları kazıda 1.5 kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin bu konuyla ilgili araştırması sürüyor. - ADIYAMAN
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