Son Dakika Haberleri: Toprağa gömülü bonzai ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Toprağa gömülü bonzai ele geçirildi

Toprağa gömülü bonzai ele geçirildi

17 dakika önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri toprağa gömülü 1.5 kilo bonzai ele geçirdi.

Toprağa gömülü bonzai ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri toprağa gömülü 1.5 kilo bonzai ele geçirdi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman'da boş bir arazide gömülü uyuşturucu olduğu ihbarını alınca belirtilen yerde yaptıkları kazıda 1.5 kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin bu konuyla ilgili araştırması sürüyor. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:07 Kaynak: İHA
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