Toprağa gömülü bulunan 2 kişinin ölümüyle ilgili yakalanan 4 şüpheli adliyede - Son Dakika

Gaziantep'te kayıp olan 2 gencin cansız bedenleri, fıstık bahçesinde gömülü halde bulundu. Olayla ilgili polis ekiplerinin yakaladığı 4 şüpheli, Nizip Adliyesinde mahkemeye çıkarıldı.

Olay, Karkamış ilçesine bağlı ada mevkiinde Fırat Nehri kenarında yaşandı. İddiaya göre, günlerdir kendilerinden haber alınamayan İbrahim C. (23) ile Harun Ö.'nün (25) kullandığı otomobil 2 gün önce Keklikoğlu Mahallesi yakınlarındaki Sarıkaya mevkiinde yakılmış halde bulundu. Kayıp iki genci arama çalışmaları devam ederken iki arkadaşın cesedi dün sabah Fırat Nehri kenarındaki bir fıstık bahçesinde gömülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki gencin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 şüpheli adliyeye çıkartıldı

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler ailelerine teslim edilirken, gençlerin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Nizip Adliyesine çıkartıldı. - GAZİANTEP