Toprağa gömülü bulunan Duygu'nun cinayet zanlısı yakalandı (2) - Son Dakika

Antalya 'da ormanlık alanda başı bedeninden ayrılmış halde cesedi bulunan Duygu Çelikten'in, dün gece Muğla Fethiye 'de yakalanıp kente getirilen cinayet zanlısı Veli Ü.'nün emniyetteki sorgusu tamamlandı. Emniyetten çıkarılan Veli Ü., polis aracına bindirilerek adliyeye sevk edildi.

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