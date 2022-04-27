Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor

27.04.2022 09:17

Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor 1. Dünya Savaşı'ndan kalan 831 bombanın 411'inin boş, 420'sinin aktif olduğu tespit edildi Bina temeli kazarken ortaya çıkan çuvallar dolusu bombanın, şu ana kadar bulunan en yüksek sayı olduğu iddia edildi Balıkesir'in Bandırma...

Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor

1. Dünya Savaşı'ndan kalan 831 bombanın 411'inin boş, 420'sinin aktif olduğu tespit edildi

Bina temeli kazarken ortaya çıkan çuvallar dolusu bombanın, şu ana kadar bulunan en yüksek sayı olduğu iddia edildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bina temeli kazarken bulunan çuvallar dolusu bombaların sırrı çözülüyor. Yapılan incelemede 1. Dünya Savaşı zamanında kaldığı tespit edilen 831 bombanın 411'nin boş, 420'sinin ise aktif olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 831 adet tarihi bombanın, şu ana kadar Türkiye'de bulunan en büyük sayı olduğu öğrenildi.

Bandırma'da önceki gün bina temeli kazarken bulunan bombalarla ilgili inceleme tamamlandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kepçe tarafından yapılan temel kazısında toprağa gömülü halde bulunan bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait olduğu tespit edildi. Bombaların 411'i boş, 420'sinin ise içi dolu el bombası olduğu tespit edildi.

Bandırma 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak'ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında bulunan el bombalarının incelemeleri emniyet tarafından tamamlandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı. 831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli el bombası, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli el bombası, 105 adedinin dolu Alman modeli 24 el bombası, 65 adedinin boş Osmanlı el bombası, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi.

Ele geçirilen bombaların Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği tarafından imha edileceği belirtildi.

Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor

YORUMLAR
500
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor Okulda iftar yapan öğrenciler 'meddahla' eğlendi Okulda iftar yapan öğrenciler 'meddahla' eğlendi Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi. Ülkü Ocakları Bandırma'da iftar yemeğinde biraraya geldi.

El Bombası, Balıkesir, İnceleme, Osmanlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor - Son Dakika


Son Dakika
09:19 Hasan Can Kaya en büyük fantezisini açıkladı
09:19 Toprağa kazılı 831 bombanın gizemi çözüldü: 1. Dünya Savaşı'nda Almanlardan kalmış
09:17 Merkez Bankası duyurdu: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor
09:16 Destan'da dün akşam neler oldu? Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek mi?
09:01 Dün akşam Baba dizisinde neler oldu? Emin, İlhan ve Büşra'nın evlenmesine nasıl bir tepki verdi?
08:56 Survivor All Star'da gözyaşları sel oldu! Gökhan Keser adaya veda etti
08:51 Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a gaz satışını durduruyor! AB üyesi ülkeler için ise uyarıda bulundu
08:36 "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" dedi ve Cumhurbaşkanlığı yarışının startını başlattı: Ankara Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor
08:32 27 Nisan güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:27 AK Partili milletvekilinin oğlu babasının TBMM araç kartını mı sattı? Aracı kullanan Suriyelinin ifadesi sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 09:27:50. #1.11#
SON DAKİKA: Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement