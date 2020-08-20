Toprağa gömülü cesedi bulunan emeklinin katili, çaycı çıktı - Son Dakika

Toprağa gömülü cesedi bulunan emeklinin katili, çaycı çıktı

Toprağa gömülü cesedi bulunan emeklinin katili, çaycı çıktıERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde dün bir bölümü toprağa gömülü cesedi bulunan işçi emeklisi Abdullah Yalman (60) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden F.D. suçunu itiraf etti.

Toprağa gömülü cesedi bulunan emeklinin katili, çaycı çıktı

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde dün bir bölümü toprağa gömülü cesedi bulunan işçi emeklisi Abdullah Yalman (60) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden F.D. suçunu itiraf etti. İlçede çaycılık yapan F.D.'nin, annesiyle ilgili olumsuz sözler kullandığı için Yalman'a tüfekle vurup öldürdükten sonra gömdüğünü söylediği belirtildi.

Tercan ilçesinde emekli Abdullah Yalman'dan 10 gündür haber alamayan yakınları dün, kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine AFAD ve güvenlik güçleri, sabah saatlerinde ilçede ve çevresinde arama çalışması başlattı. İl Afet Koordinasyon Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda arama yaparken ağır bir koku hissetti. Yapılan araştırmada ekipler, vücudunun bir bölümü toprağa gömülü erkek cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından tüfekle vurulduğu belirlenen ceset, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yalman ailesi, cesedin Abdullah Yalman'a ait olduğunu teşhis etti.

CİNAYET ZANLISI ÇAYCI ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Abdullah Yalman'ın kaybolduğu tarihten itibaren ilçedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunda, ilçede çay ocağı işleten F.D, Yalman'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. F.D., annesi hakkında olumsuz sözler kullandığını öne sürdüğü Abdullah Yalman'ı av tüfeğiyle vurarak ağaçlık alana gömdüğünü söyledi. F.D.'nin olayda kullandığı av tüfeği de evinde yapılan aramada ele geçirildi.

Dİğer 3 kişi serbest bırakılırken, F.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Toprağa gömülü cesedi bulunan emeklinin katili, çaycı çıktı

Tercan, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:45

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Toprağa gömülü cesedi bulunan emeklinin katili, çaycı çıktı - Son Dakika
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