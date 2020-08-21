Toprağa gömülü cesedin ardından cinayet çıktı - Son Dakika

Toprağa gömülü cesedin ardından cinayet çıktı

Toprağa gömülü cesedin ardından cinayet çıktı Erzincan'ın Tercan ilçesinde önceki gün bulunan toprağa gömülü cesedin ardından cinayet çıktı.

Toprağa gömülü cesedin ardından cinayet çıktı ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde önceki gün bulunan toprağa gömülü cesedin ardından cinayet çıktı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Tercan'da 9 gündür kayıp olarak aranan ve önceki gün toprağa gömülü halde cesedi bulunan Abdullah Yalman olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan savcılık talimatıyla 4 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerden Tercan'da çaycılık yapan F.D., cinayet suçunu itiraf etti. İlçede çaycılık yapan F.D'nin, annesiyle ilgili olumsuz sözler kullandığı için Yalman'a tüfekle vurup öldürdükten sonra gömdüğünü söylediği belirtildi. F.D'nin olayda kullandığı av tüfeği de evinde yapılan aramada ele geçirildi. Diğer 3 kişi serbest bırakılırken F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:28

Kaynak: İHA

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