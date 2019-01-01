Son Dakika Haberleri: Toprağa Gömülü Esrar Bulundu

Toprağa Gömülü Esrar Bulundu

16 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde toprağa gömülü 3 kilo 500 gram esrar bulundu.

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde toprağa gömülü 3 kilo 500 gram esrar bulundu.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gezin köyünde yılbaşı tedbirleri kapsamında arazide arama yapıldı.

Aramada toprağa gömülü üç paket halinde 3 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:01 Kaynak: AA

Sivrice, Elazığ, Güncel
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