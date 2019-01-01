Toprağa Gömülü Esrar Bulundu
16 dakika önce
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde toprağa gömülü 3 kilo 500 gram esrar bulundu.
Elazığ
'ın Sivrice
ilçesinde toprağa gömülü 3 kilo 500 gram esrar bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gezin
köyünde yılbaşı tedbirleri kapsamında arazide arama yapıldı.
Aramada toprağa gömülü üç paket halinde 3 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:01 Kaynak: AA
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