Son Dakika Haberleri: Toprağa gömülü halde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirildi
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Toprağa gömülü halde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

6 dakika önce

Toprağa gömülü halde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirildi Adana'da bir evin bahçesindeki fıstık bidonlarının içinde toprağa gömülü halde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alındıADANA - Adana'da bir evin bahçesinde fıstık bidonlarının içinde toprağa gömülü halde 69 kilo...

Toprağa gömülü halde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

Adana'da bir evin bahçesindeki fıstık bidonlarının içinde toprağa gömülü halde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alındı

ADANA - Adana'da bir evin bahçesinde fıstık bidonlarının içinde toprağa gömülü halde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'nde bir evde esrar olduğu ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine eve baskın düzenledi. Baskında evde esrar bulunamazken narkotik detektör köpeği Atak, evin bahçesinde bir bölüme tepki verdi. Ekipler, Atak'ın tepki verdiği yeri kazdığında iki fıstık bidonu içinde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. Polis esrara el koyup emniyete getirirken evde bulunan Ramazan Y. (35), Bedri Y. ve Ömer Y. isimli şahısları gözaltına aldı.

Zanlılar, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Narkotik, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
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