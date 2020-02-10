Toprağa gömülü halde satışa hazır 20 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da terör suçundan cezaevinde bulunan şahsın evinin bahçesinde gömülü halde 20 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Finansman Sağlamak suçlarından tutuklu bulunan Y.A. isimli şahsın, örgütün finansman kaynağı olan uyuşturucu maddeleri, Akçakale İlçesindeki evinin bahçesine sakladığını belirledi. Evde narkotik detektör köpek ile arama yapıldı. Yapılan aramada, detektör köpek toprak altında uyuşturucu madde kokusu aldı. Bahçedeki çalıları kaldıran ekipler, toprağı kazdı. Toprağın altında gizlenmiş 67 paket halinde satışa hazır 20 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA