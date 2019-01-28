Son Dakika Haberleri: Toprağa Gömülü Kadın Cesedi Bulundu

Toprağa Gömülü Kadın Cesedi Bulundu

10 dakika önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu.

Mustafalar Mahallesi'ndeki bir at çiftçiliğinde çalışanlar yakınlardaki ormanlık alanda bir bölümün kazılmış olduğunu fark edince bölgeyi kontrol etti.

Bölgede, bir kısmı açıkta kalmış halde gömülü bir ceset gören çalışanlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri toprak altından çıkartılan cesedin el ve ayaklarının bağlı olduğunu belirledi.

Yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu İ.E.K'ye (25) ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak ağabey H.E.K'yi aradığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Jandarma, Sarıçam, Adana, Güncel
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