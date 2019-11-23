Son Dakika Haberleri: Toprağa gömülü uyuşturucuya 1 gözaltı
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Toprağa gömülü uyuşturucuya 1 gözaltı

6 saat önce

ADIYAMAN'da, polisin narkotik köpeği Miro ile uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü halde 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Toprağa gömülü uyuşturucuya 1 gözaltı, System.String[]

ADIYAMAN'da, polisin narkotik köpeği Miro ile uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü halde 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kentte uyuşturucu satıldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Ekipler eve yaklaşık 300 metre uzaklıktaki boş arazide narkotik köpeği Miro ile yaptığı aramada toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:20 Kaynak: DHA
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