Toprağa gömülü uyuşturucuya 1 gözaltı
6 saat önce
ADIYAMAN'da, polisin narkotik köpeği Miro ile uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü halde 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:20 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, polisin narkotik köpeği Miro ile uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü halde 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kentte uyuşturucu satıldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Ekipler eve yaklaşık 300 metre uzaklıktaki boş arazide narkotik köpeği Miro ile yaptığı aramada toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı