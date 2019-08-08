Toprağa gömülü uyuşturucuyu "Rüzgar" buldu
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Hatay'da narkotik köpeği "Rüzgar" ile yapılan aramada toprağa gömülü 313 bin 740 adet uyuşturucu hap bulundu.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:50 Kaynak: İHA
'da narkotik köpeği "Rüzgar" ile yapılan aramada toprağa gömülü 313 bin 740 adet uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili Suriye
uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince merkez ilçe Antakya
'nın Alaattin Mahallesi'nde bulunan çiftliğe operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği "Rüzgar"ın da katıldığı operasyonda toprağa gömülü halde 313 bin 740 adet uyuşturucu captagon hapı, 50 gram takoz esrar, 375 adet 100'lük sahte ABD doları, 1 tabanca, 38 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 1 adet naylon paketleme makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.
3 kişi, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından adliyeye sevk edildi. - HATAY
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