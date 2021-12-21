Toprağa göre üretim - Son Dakika

Yerel üreticilere toprak analizi eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen eğitime katılan üreticilere yapılan toprak analizinden yola çıkılarak en uygun ürünlerin seçilmesi ve üretim kalitesini ve verimliliği arttırmak amacıyla yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Geçtiğimiz ay düzenlenen teorik eğitime katılan üreticilerin arazilerinden alınan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarı'nda uzman personeller tarafından yapılan toprak analiz sonuçlarının değerlendirildiği toplantının ikinci oturumu, 40 üreticinin katılımıyla Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Yüksek Ziraat Mühendisi Ayşen Duman'ın yönetiminde düzenlenen eğitimde analiz sonuçlarına göre katılımcılara gübreleme yöntemleri, toprağa uygun ürünlerin belirlenmesi ve yeni nesil üretim teknikleri anlatıldı.

"Üreticilere desteğimiz sürecek"

Bornova'da 12 kırsal mahalle olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Başka Bir Tarım Mümkün" sloganıyla başlattığı tarımsal üretimi arttırmaya yönelik çalışmaların tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ifade etti. Bornova Belediyesi'nin de bu doğrultuda üreticileri desteklemeye yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini söyleyen Başkan İduğ, "Yapılan analiz ile Bornovalı üreticilerimiz topraklarına en uygun ürün gamını ve toprağı besleyerek daha iyi verim alabilmek için yapılması gerekenleri öğrendi. Koronavirüs pandemisiyle birlikte tarımsal üretimin önemini çok daha iyi anladık. Yerel yönetimler olarak üreticileri desteklemeyi de sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bunu başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla birlikte yapıyoruz" diye konuştu.