Son dakika haberleri... TUNCELİ TOPRAĞA SAPLANAN AMBULANS, KAMYONETLE ÇEKİLEREK KURTARILDI - Son Dakika

TUNCELİ'de toprak yola saplanan, içinde hasta olmayan ambulans, kamyonete halat bağlanarak kurtarıldı.

Kentte yapımı devam eden doğal gaz çalışmasının ardından bozulan yoldaki parke taşları sökülüp, asfaltlama için toprak serildi. Uyarı levhası bulunmayan yolda, gittiği ihbardan boş dönen ambulans toprağa saplanınca, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşların itme çabası sonuç vermeyince ambulans, bir kamyonetin çekme halatıyla çıkarıldı. Çalışma yapılan yola herhangi bir uyarı levhasının bırakılmaması, araç sürücüleri ve vatandaşların tepkisini topladı.