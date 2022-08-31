Otomobil takla attı, camdan fırlayan hukuk fakültesi öğrencisi Mine öldü (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil takla attı, camdan fırlayan hukuk fakültesi öğrencisi Mine öldü (3)

31.08.2022 19:39
Otomobil takla attı, camdan fırlayan hukuk fakültesi öğrencisi Mine öldü (3)

TOPRAĞA VERİLDİAntalya'da, arkadaşı R.Y.'nin kullandığı otomobilin takla atması sonucu camdan savrularak yaşamını yitiren hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy'un cenazesi Antalya'dan Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyündeki baba ocağına getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da, arkadaşı R.Y.'nin kullandığı otomobilin takla atması sonucu camdan savrularak yaşamını yitiren hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy'un cenazesi Antalya'dan Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyündeki baba ocağına getirildi. Ailesinin evinde helallik alındıktan sonra köy mezarlığında cenaze töreni düzenlenen Mine Ersoy, toprağa verildi. Mine Ersoy'un annesi Şeyma Ersoy ile babası Mehmet Ersoy, cenaze sırasında yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Şeyma Ersoy, cenaze sonrası kızının mezarı başında gözyaşı döktü.Öte yandan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü R.Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. R.Y.'nin yapılan muayenesinde alkollü olmadığı belirlendi.

Halim AKCA/BUCAK (Burdur),


YORUMLAR
500
OTOMOBİL TAKLA ATTI, CAMDAN FIRLAYAN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ MİNE ÖLDÜ - YENİDEN OTOMOBİL TAKLA ATTI, CAMDAN FIRLAYAN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ MİNE ÖLDÜ - YENİDEN Kaş'ta orman yangını Kaş'ta orman yangını
Kaynak: DHA

Antalya, Burdur, Susuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil takla attı, camdan fırlayan hukuk fakültesi öğrencisi Mine öldü (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
18:05 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 19:39:37. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil takla attı, camdan fırlayan hukuk fakültesi öğrencisi Mine öldü (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement