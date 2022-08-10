Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (3)

10.08.2022 17:40
Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (3)

TOPRAĞA VERİLDİGiresun'da lunaparkta raydan çıkan trenin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin cenazesi, memleketi Ordu'nun Kumru ilçesine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Giresun'da lunaparkta raydan çıkan trenin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin cenazesi, memleketi Ordu'nun Kumru ilçesine getirildi. Dilekçe için Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Sinem Gülşen Dilekçe, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Demircili Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Mustafa KIRLAK/ORDU,


YORUMLAR
500
MUHARREM İNCE CEMAL ENGİNYURT HER YERİ RİNG ZANNEDİYOR MUHARREM İNCE CEMAL ENGİNYURT HER YERİ RİNG ZANNEDİYOR Lunapark kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısına acı veda Lunapark kazasında hayatını kaybeden komiser yardımcısına acı veda
Kaynak: DHA

Gülşen, Kumru, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:32 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 17:41:15. #1.12#
SON DAKİKA: Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement