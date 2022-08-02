Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (3) - Son Dakika
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Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (3)

02.08.2022 18:05
Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (3)

TOPRAĞA VERİLDİHatay'ın Altınözü ilçesinde zırhlı araç kazasında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu için memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Pekmezlerciler köyünde tören düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın Altınözü ilçesinde zırhlı araç kazasında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu için memleketi Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Pekmezlerciler köyünde tören düzenlendi. Şehit Polis Halit Gülser İlkokulu ve Ortaokulu'nun avlusunda yapılan törene Vali Ali İhsan Su, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, İl Emniyet Müdür Vekili Sinan Demir, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, şehidin annesi Havva, babası Ömer, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin özgeçmişi okundu. Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Sofioğlu'nun cenazesi, gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi.Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, -


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Annesinin şehit olan askerin eline kına yaktığı görüntüler yürekleri yaktı Annesinin şehit olan askerin eline kına yaktığı görüntüler yürekleri yaktı
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Altınözü, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'a şehit ateşi düştü (3) - Son Dakika

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