Samsun'da 3 kardeş, drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenip öldü (2) - Son Dakika
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Samsun'da 3 kardeş, drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenip öldü (2)

19.08.2022 17:43
Samsun'da 3 kardeş, drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenip öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİLERSamsun'un Vezirköprü ilçesinde, sulama göletinin vanasını açmak için indikleri drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenen Osman, Sadi ve Enes Turan kardeşler, Adatepe Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, sulama göletinin vanasını açmak için indikleri drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenen Osman, Sadi ve Enes Turan kardeşler, Adatepe Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Olayın tüm ilçeyi derinden üzdüğünü belirten muhtar Cemil Akbaş, "Öğrendiğimiz kadarıyla Enes'i vananın içinde gören ağabeyi Osman Turan peşinden kuyuya giriyor. O da çıkmayınca Sadi Turan içeri giriyor. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye geldi. Cansız bedenleri ilçe hastanesine götürüldü. Bölgede zaten önlem alınmıştı. Orada demir mazgallar var ve etrafı çevrili ama işte köylü milleti balık tutmak için veya başka şeyler için oraya gidiyor. İnsanoğlu olarak biz kendimiz tedbir almıyoruz. 3'ü de benim akrabam zaten. Bizi derinden üzdüler hatta itfaiye ve uzman çavuşlardan da gazdan etkilenen oldu. Benim de sesim kısıldı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

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Kaynak: DHA

Enes Turan, Osman Sadi, Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 3 kardeş, drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenip öldü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 3 kardeş, drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenip öldü (2) - Son Dakika
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