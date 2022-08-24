Manisa 'nın Selendi ilçesinde 'polise mukavemet' suçundan gözaltına alınıp, gönderildiği İlçe Jandarma Komutanlığı nezarethanesinde intihar ettiği iddia edilen Orhan Azman'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu 'ndan alınıp, ailesinin yaşadığı Karabeyler Mahallesi Karataşlar Sokak'taki evinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından evin önünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye baba Doğan Azman, anne Raşide Azman, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Azman'ın cenazesi, daha sonra aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Selendi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nezarethanede intihara soruşturma (2) - Son Dakika

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