Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu - Son Dakika

İlginç Olay, Efeler ilçesine bağlı Kuyucular mahallesi Hanlıkahve mevkisinde bulunan ceviz bahçesinde meydana geldi. İzmir'de yaşayan Mimar Ozan Demirbaş, Aydın'daki evinin bahçesinde yaptığı bakımın ardından, yanında çalışan işçilerle birlikte tandır kuyusu kazmak için harekete geçti.

2 METRE DERİNLİKTE SERT BİR CİSİM İLE KARŞILAŞTI

Yaklaşık 2 metre derinliğe geldiklerinde toprağın içinde sert bir cisim olduğunu fark eden işçiler, elle kazmaya devam etti. Toprağı kazdıkça sert cismin havan topu mermisi olduğunu anlaşıldı. Havan topu kuyudan çıkartılarak muhafaza altına alındı.

1922 YILINDAN KALMA

Ozan Demirbaş, havan topu mermisini güvenli bir yere koyduktan sonra jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Daha sonra internetten havan topu mermileri hakkında araştırma yapan Demirbaş, Aydın civarında bulunan merminin 1922 yılında yaşanan Büyük Taarruz'dan kalma ihtimalinin yüksek olacağını öğrendi.

"ENTERESAN BİR OLAY YAŞADIK"

Demirbaş, yaptığı açıklamada "Ceviz bahçemde işçiler ile birlikte tandır kuyusu kazdığım sırada 1922 yılından, Büyük Taarruz'dan kalma olduğu tahmin edilen patlamamış havan mermisi bulduk. Bunun üzerine jandarmayı çağırdık. Yaklaşık 100 yıllık patlamamış havan mermisini jandarma yerinde imha etti. Enteresan bir olay yaşadık" dedi.

KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE PATLATILDI

İhbarın ardından olay yerine gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak havan topu mermisi üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından havan topu mermisi kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.