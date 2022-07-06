Toprağı sulamak isteyen çiftçiler tıkalı boruyu açamayınca ekiplere haber verdi: Tıkanan borunun içinden insan cesedi çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Toprağı sulamak isteyen çiftçiler tıkalı boruyu açamayınca ekiplere haber verdi: Tıkanan borunun içinden insan cesedi çıktı

06.07.2022 14:36

Adana'nın Yüreğir ilçesinde toprağı sulamak isteyen çiftçiler, borunun tıkalı olması sebebiyle işlerini yapamadılar. İşçiler durumu yetkili mercilere bildirirken ekiplerin yaptığı çalışma sonrası boruyu cansız bir insan bedeninin tıkadığı ortaya çıktı.

Güzelevler Mahallesi'nde tarlalarını sulamak isteyen çiftçiler, toprağın altından geçen kapalı devre sulama borusunun tıkandığını fark etti. Durumun sulama birliğine bildirilmesiyle kanaldan boruya giden su kesildi. Ayak bileği boyunda su bulunan boruya giren görevli, çürümek üzere olan cesetle karşılaştı.

DALGIÇLARLA BİRLİKTE GELDİLER

Görevlilerin ihbarıyla aralarında dalgıçların da bulunduğu polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Boruya giren ekipler, cesedi iple güçlükle çıkarabildi. Erkek cesedi, otopsi için morga götürüldü. Polis de hakkında kayıp ihbarı yapılan kişileri incelemeye aldı. Savcılık, soruşturma başlattı.

Toprağı sulamak isteyen çiftçiler borunun tıkalı olduğunu fark etti, içeri giren ekipler ölmüş insan buldu
Toprağı sulamak isteyen çiftçiler borunun tıkalı olduğunu fark etti, içeri giren ekipler ölmüş insan buldu
Toprağı sulamak isteyen çiftçiler borunun tıkalı olduğunu fark etti, içeri giren ekipler ölmüş insan buldu
Toprağı sulamak isteyen çiftçiler borunun tıkalı olduğunu fark etti, içeri giren ekipler ölmüş insan buldu
Toprağı sulamak isteyen çiftçiler borunun tıkalı olduğunu fark etti, içeri giren ekipler ölmüş insan buldu
Toprağı sulamak isteyen çiftçiler borunun tıkalı olduğunu fark etti, içeri giren ekipler ölmüş insan buldu
YORUMLAR
500
KASKİ'den kurban atığı uyarısı KASKİ'den kurban atığı uyarısı İski: Tarihi Patrikhane Çeşmesi Restore Edildi İski: Tarihi Patrikhane Çeşmesi Restore Edildi
Kaynak: DHA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toprağı sulamak isteyen çiftçiler tıkalı boruyu açamayınca ekiplere haber verdi: Tıkanan borunun içinden insan cesedi çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:54 Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi
14:53 Yabancı diplomatlarla görüşmelerinin izne bağlanmasına "çürümüşlük" diyen İmamoğlu'na Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu cehalettir
14:39 KOM "Nefes" kesti! Kaçakçılara düzenlenen operasyonda 10 gözaltı
14:37 Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündem olan Tevfik Göksu, İBB'den yardım istedi!
14:29 Stranger Things'in başrolü David Harbour final sezonu için 32 kilo verdi! Sırrını soranlara "yemek yememek" cevabını verdi
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
14:11 İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
13:36 Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 15:03:27. #1.13#
SON DAKİKA: Toprağı sulamak isteyen çiftçiler tıkalı boruyu açamayınca ekiplere haber verdi: Tıkanan borunun içinden insan cesedi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement