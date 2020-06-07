Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı - Son Dakika

Giresun'un Eynesil ilçesinde sahilde toprağı kazarak yuva yapan sokak köpeği ve 14 yavrusu, hayvanseverler ve balıkçılar tarafından koruma altına alındı.

Eynesil Balıkçı Barınağı'nda yavrulayan bir köpek, deniz kenarındaki yığıntı toprağı kazarak 14 yavrusu için yuva yaptı.

Durumu farkeden ilçe sakinlerinden öğretmen Emine Bitiş ve balıkçılar köpeklere sahip çıktı.

Köpeklerin beslenme ihtiyaçları, Emine Bitiş öncülüğünde hayvanseverler ve balıkçılar tarafından karşılanıyor.

Eynesil Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin birkaç yıldır balıkçı barınağı etrafında yaşadığını söyledi.

Aynı köpeğin geçen yıl 10 yavru doğurduğunu belirten Kılıç, "Bu yıl ise 14 yavru doğurdu. Barınakta yavrulayan köpek, kumları günlerce eşeleyerek yavrularına yuva yaptı." dedi.

Kılıç, hayvansever Emine Bitiş'in köpekler için gerekli yiyecekleri sağladığını ifade ederek, "Bize bıraktığı süt ve diğer yiyecekleri biz de hayvanlara veriyoruz. Yetmediği zaman balıkçı arkadaşlarımızla bizler de yardımcı oluyoruz. Köpeklere ve yavrularına zarar gelmemesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." diye konuştu.

Emine Bitiş ise gönüllü olarak sokak hayvanlarının beslenmesine ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Bu konuda Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve hayvanseverlerden yardım aldığını dile getiren Bitiş, köpek ve yavruları ile diğer sokak hayvanları için hayırseverlerin yardımını beklediğini kaydetti.