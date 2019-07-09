Toprağın altında kalan köpeği zabıta kurtardı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekiplerinin kaçak döküm sırasında toprak altında kalan köpeği kurtarma anları, saniye saniye kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:22 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde zabıta ekiplerinin kaçak döküm sırasında toprak altında kalan köpeği kurtarma anları, saniye saniye kaydedildi. Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı
ekipleri, Çorlu'da kaçak döküm yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese gitti. Ekipler alanda döküm yapan kamyona müdahale ettikleri sırada toprağın altında kalan köpeği fark etti. Zabıta personeli Murat Aras
toprağın altında kalan köpeği kurtarmak için hemen müdahale etti. Aras elleri ile toprağı eşerek köpeği toprağın altından kurtardı. O anlar ise zabıta kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.
- Tekirdağ
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