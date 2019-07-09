Son Dakika Haberleri: Toprağın altında kalan köpeği zabıta kurtardı
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Toprağın altında kalan köpeği zabıta kurtardı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekiplerinin kaçak döküm sırasında toprak altında kalan köpeği kurtarma anları, saniye saniye kaydedildi.

Toprağın altında kalan köpeği zabıta kurtardı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekiplerinin kaçak döküm sırasında toprak altında kalan köpeği kurtarma anları, saniye saniye kaydedildi. 
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Çorlu'da kaçak döküm yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese gitti. Ekipler alanda döküm yapan kamyona müdahale ettikleri sırada toprağın altında kalan köpeği fark etti. Zabıta personeli Murat Aras toprağın altında kalan köpeği kurtarmak için hemen müdahale etti. Aras elleri ile toprağı eşerek köpeği toprağın altından kurtardı. O anlar ise zabıta kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:22 Kaynak: DHA
Zabıta Daire Başkanlığı, Tekirdağ, Zabıta, Çorlu, Güncel
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