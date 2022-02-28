Toprağın altından gelen inleme sesleri koca köyü ayağa kaldırdı, iş makineleri hemen bölgeyi kazdı - Son Dakika
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Toprağın altından gelen inleme sesleri koca köyü ayağa kaldırdı, iş makineleri hemen bölgeyi kazdı

28.02.2022 16:07

Bingöl merkeze bağlı İncesu köyü sakinleri, toprağın altından gelen inleme sesleri nedeniyle bölgeye koştu. Hemen kazıya başlayan iş makineleri, toprağın altında mahsur kaldığı belirlenen ineği kurtardı.

Bingöl merkeze bağlı İncesuyu köyünde bir ineğin otladığı sırada kullanılmayan su kuyusuna düştü öğrenildi. Bölge halkı tüm uğraşlara rağmen ineği kuyudan çıkaramayınca durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

HEMEN BÖLGEYİ KAZMAYA BAŞLADILAR

Bir kepçe ile köye giden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ineği düştüğü su kuyusundan çıkarmayı başardı. İnek sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Toprağın altından gelen inleme sesleri koca köyü ayağa kaldırdı, iş makineleri hemen bölgeyi kazdı
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İnek, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Toprağın altından gelen inleme sesleri koca köyü ayağa kaldırdı, iş makineleri hemen bölgeyi kazdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toprağın altından gelen inleme sesleri koca köyü ayağa kaldırdı, iş makineleri hemen bölgeyi kazdı - Son Dakika
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