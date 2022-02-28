Toprağın altından gelen inleme sesleri koca köyü ayağa kaldırdı, iş makineleri hemen bölgeyi kazdı - Son Dakika

Bingöl merkeze bağlı İncesuyu köyünde bir ineğin otladığı sırada kullanılmayan su kuyusuna düştü öğrenildi. Bölge halkı tüm uğraşlara rağmen ineği kuyudan çıkaramayınca durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

HEMEN BÖLGEYİ KAZMAYA BAŞLADILAR

Bir kepçe ile köye giden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ineği düştüğü su kuyusundan çıkarmayı başardı. İnek sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.