Toprağın emekçileri kavurucu sıcaklar altında ter döküyor - Son Dakika
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Toprağın emekçileri kavurucu sıcaklar altında ter döküyor

19.07.2022 15:16

- Toprağın emekçileri kavurucu sıcaklar altında ter döküyor Ağrı'da geçimini tarımla sağlayan çiftçiler kavurucu sıcaklar altında hasat yapıyor.

- Toprağın emekçileri kavurucu sıcaklar altında ter döküyor

AĞRI - Ağrı'da geçimini tarımla sağlayan çiftçiler kavurucu sıcaklar altında hasat yapıyor.

Ağrı'nın merkeze bağlı Yakınca köyünde geçimlerini tarımla yapan toprağın emekçileri olan çiftçiler, bu yıl yağışın bol olması nedeniyle verim aldıkları tarlalarında hasat yapmak için güneşin ilk ışıklarıyla beraber tarlaların yolunu tutuyor. Kavurucu sıcaklar altında insan ve traktör gücünün yanısıra geleneksel at tırmıklarıyla toplanan ekinler, çiftçilerin hummalı çalışmasıyla gün batana kadar devam ediyor.

Sabah 6'da tarlasının başına geçen ve kavurucu sıcaklar altında çalışan çiftçilerden Salih Doğan,

"Hava çok sıcak. Ekinleri biçerken dayanamıyoruz gerçekten. 1 saat çalışıp bir saat oturup dinleniyoruz. Ekinler bu sene maşallah çok iyi. 400 dönüme yakın ekin ektik. Hava çok sıcak gerçekten tahminen 35-40 derece bir sıcaklık var. Sabah 6'dan beri buradayız. Gün batımına kadar çalışacağız." İfadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toprağın emekçileri kavurucu sıcaklar altında ter döküyor - Son Dakika

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