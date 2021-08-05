Üye Girişi
Toprağın son bekçileri: Gevenler - Son Dakika

Toprağın son bekçileri: Gevenler

05.08.2021 11:17

Toprağın son bekçileri: Gevenler -Gevenlerin bilinçsizce sökülmesi sel ve taşkınlara neden oluyor -Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe: -"Sel ve taşkınların önlenmesi için gevenlik alanların oluşturulması lazım" Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Toprağın son bekçileri: Gevenler

-Gevenlerin bilinçsizce sökülmesi sel ve taşkınlara neden oluyor

- Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe:

-"Sel ve taşkınların önlenmesi için gevenlik alanların oluşturulması lazım"

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, son günlerde artan sel felaketlerinin önlenmesine yönelik açıklamalarda bulunarak, "Karasal iklimin hakim olduğu yerlerde gevenlerin yaygınlaştırılmasını sağlamalıyız ki sel ve taşkınlarla birlikte can ve mal kayıplarına maruz kalmayalım" dedi.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle mevsim boyunca kuraklığın etkisinde olan Van'da, son bir haftada etkili olan yağışlar ise sel ve taşkınlara neden oldu. Özellikle Van'ın Başkale ilçesi başta olmak üzere; İpekyolu, Özalp, Çaldıran, Muradiye ve Gürpınar ilçelerinde sel felaketi meydana geldi. Sel ve taşkın nedeniyle çok sayıda hayvan telef olurken, büyük ölçüde mal kayıpları da yaşandı. Karasal iklimin bitki örtüsü olan bozkırların (Step) son bekçileri olarak bilinen gevenlerin, son yıllarda bilinçsizce sökülmesi bazı felaketleri de beraberinde getirdi.

Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde dağlarda açan geven bitkisi, toprağı sel ve taşkınlardan koruması özelliğiyle dikkati çekiyor. Zorlu coğrafyada bozkır arazilerin örtüsü haline gelen gevenler, uzun kökleriyle toprağın kaymasını önlerken, dikensi geniş gövdesiyle de toprağın üstünü örterek yağışların yüzey akışına dönüşmesinin önüne geçtiğiyle biliniyor.

"Gevenler, bu toprakları yıllardır sel ve taşkınlara karşı korumuştur"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı ve Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, yaptıkları çalışmalar kapsamında geven bitkisinin toprağı çok iyi koruduğunu, yağışların sel ve taşkınlara dönüşmemesini sağlayarak toprağı çok iyi şekilde örttüğünü tespit ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Özgökçe, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, İran-Turan, Fitocoğrafya bölgesinin hakim bitki örtüsü bozkır (step) bitki örtüsüdür. Bu bitki örtüsünün de en baskın örtüsünü oluşturan gevenlerdir. Yöre halkı tarafından 'guni' olarak aldırılan bu bitkiler, toprakların son bekçileridir. Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ormanlarla örtülü topraklarımız; Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde ise gevenlerle örtülüdür" şeklinde konuştu.

"Gevenlerin hakim olduğu bölgelerde yüzey akışı yüzde 5'i geçmiyor"

Son dönemlerde bilinçsiz bir şekilde sökümler ve yakmalar sonucunda toprağın bu bitki örtüsünden mahrum kaldığını ifade eden Özgökçe, "Gevenler, yağışlar geldiği andan itibaren suyu diplerine alıp sünger gibi kendine çekmektedir. Bu bitki aynı zamanda yer altı su kaynaklarımızı da güçlendirmektedir. Diğer taraftan yüzey yağışlarını da engellemektedir. Yaptığımız çalışmalarda, gevenlerin hakim olduğu bölgelerde yüzey akışı yüzde 5'i geçmemektedir. Gevenlerden mahrum olan bölgeler ise yüzde 30'a yakın yüzey akışları sel ve taşkınlara neden olmaktadır" diye konuştu.

"Gevenleri yaygınlaştıralım"

Karasal iklimin hakim olduğu yerlerde gevenlerin yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizen Özgökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sarı gevenlerin tohum ve çimlenme problemi yoktur. Yapılacak ilk adım bu bitkilerin tohumları alınarak sel ve taşkınların çok olduğu yamaçlarda, vadilerde, yol kenarı ve barajların üst kenarlarında gevenlik alanların oluşturulması gerekiyor. Kara gevenlerin de tohumları alınarak bölgede yaygınlaştırılması lazım. Karasal iklimin hakim olduğu yerlerde gevenlerin yaygınlaştırılmasını sağlamalıyız ki sel ve taşkınlarla birlikte can ve mal kayıplarına maruz kalmayalım."

Öte yandan, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde güzel balların nektar kaynağını yine bu gevenlerin oluşturduğunu söyleyen Özgökçe, gevenlerin yaygınlaştırılmasıyla sadece sel ve taşkınlardan korunmakla kalınmayacağını, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin de korumuş olacağını kaydetti.

Toprağın son bekçileri: Gevenler
Toprağın son bekçileri: Gevenler
Toprağın son bekçileri: Gevenler
Toprağın son bekçileri: Gevenler

Fevzi Özgökçe, Denizcilik, Van, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toprağın son bekçileri: Gevenler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, bir kötü haber de Denizli'den geldi 12:44 Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, bir kötü haber de Denizli'den geldi Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar 11:59 Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar Denizli'de kayıp vakası iki oldu! 15 gündür haber alınamayan Aleyna'nın ardından bugün de 18 yaşındaki Nadire kayıplara karıştı 11:51 Denizli'de kayıp vakası iki oldu! 15 gündür haber alınamayan Aleyna'nın ardından bugün de 18 yaşındaki Nadire kayıplara karıştı
Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü 11:39 Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı 11:25 Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı 11:04 "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı
Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var 10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı 10:30 Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı

Son Dakika Haberleri
11:58 Hırsız gibi girip, belediye başkanının ağabeyi ve yengesine saldırdılar
11:54 Son Dakika: Karabük merkez yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor
11:52 Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor
11:39 Meydan dayağı kamerada! 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:30 Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor
11:25 Türk Jordan rakip tanımıyor! Ömer Faruk, NBA'de Lakers'ın ardından Warriors'u da dağıttı
11:21 Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
11:02 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü
10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
Caner Erkin'in yerine transfer edilen Çağtay Kurukalıp, imzayı atar atmaz antrenmana çıktı Caner Erkin'in yerine transfer edilen Çağtay Kurukalıp, imzayı atar atmaz antrenmana çıktı         
12:53
Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı Bu görüntüler duygulandırdı! Yaşlı kadın, yangına karşı mücadele veren ekiplere böyle erzak taşıdı         
12:05
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti Fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu! 26 yıl önce hobi olarak dikmişti         
11:46
Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor         
11:30
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü         
11:02
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir         
10:52
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum 168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum         
10:02
Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu         
09:49
Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız         
09:36
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 13:00:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toprağın son bekçileri: Gevenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement