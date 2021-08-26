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Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından kurtarıldı

26.08.2021 23:48

Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından kurtarıldı Zonguldak'ta bir binada yürütülen inşaat çalışması sırasında toprak kayması sonucu meydana geldiği ve bir işçinin toprak altında kaldığı kişi toprak altına kaldı.

Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından kurtarıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir binada yürütülen inşaat çalışması sırasında toprak kayması sonucu meydana geldiği ve bir işçinin toprak altında kaldığı kişi toprak altına kaldı. Ekipler tarafından kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Mithatpaşa Mahallesinde bir binada yürütülen inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen toprak kayması sonucu bir kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma soncunda inşaat işçisi toprak altından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri toprak altında kalan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından kurtarıldı
Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından kurtarıldı
Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından kurtarıldı
Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından kurtarıldı

Zonguldak, İnşaat, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Toprak altında kalan işçi ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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