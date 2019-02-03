Son Dakika Haberleri: Toprak Altında Kalan İşçi Kurtarıldı

Toprak Altında Kalan İşçi Kurtarıldı

11 dakika önce

Sultangazi'de altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Toprak Altında Kalan İşçi Kurtarıldı, System.String[]
Sultangazi'de altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı'ndaki Mescid-i Selam Tramvay Durağı yakınındaki altyapı çalışmasında, bir iş makinesinin kazısı sırasında çökme meydana geldi.

Çöken toprağın altında kalan işçilerden Özdemir Eren, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Eren, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:28 Kaynak: AA

Sultangazi, İtfaiye, İşçi, Güncel
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