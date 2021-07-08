TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALI KURTARILDI - Son Dakika

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi, yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yahşihan ilçesi Bayraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın temeline su sızdığını belirleyen apartman yönetimi, kanalizasyon bağlantısını değiştirmek için işçi tuttu. Esalettin Karartı, kepçeyle kazılan 4 metrelik çukura girerek kanalizasyon bağlantısını değiştirmek isterken göçük oldu. Karartı, toprak altında kaldı, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla kurtarılan Esalettin Karartı, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karartı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.