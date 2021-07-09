TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI - Son Dakika

MUŞ'un Varto ilçesinde yapılan harfiyat çalışması sırasında toprak kaydı. Toprak altında kalan bir işçi arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Olay bugün saat 11.00 sıralarında Varto'nun Bağiçi köyü mevkinde demeydana geldi. Yapımı devam eden Muş-Varto karayolunun yapımında kullanılmak üzere harfiyat çeken işçilerden biri çökme nedeniyle toprak altında kaldı. Yanındaki mesai arkadaşlarının anında müdühalesi ile toprak altından çıkarılan Muhammed Sertkaya (33) iki kilometre uzaklıktaki Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Serrtkaya acil serviste gözlem altında tutuluyor.