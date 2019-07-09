Toprak altında mahsur kalan köpeği zabıta kurtardı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprak altında mahsur kalan köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:08 Kaynak: AA
'ın Çorlu
ilçesinde toprak altında mahsur kalan köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı.
Çevre denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, Hatip Mahallesi'nde toprak yığınının altında köpek olduğunu fark etti.
Ekipler, mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yığın halindeki toprağı elleriyle açan ekipler, daha sonra köpeği çıkarttı. Zabıta
ekipleri, yiyecek ve su verdikten sonra köpeği bıraktı.
Yamaç paraşütüyle uçarken tulum çaldı
Evine gelen ceza tebligatını görünce şaşkına döndü: Bu suçu kabul etmiyorum
Bursa'da hamile köpeği "havlıyor" diye tüfekle katlettiler
Son Dakika! Hükümet kamu işçileri için ilk 6 ay yüzde 5 zam teklif etti