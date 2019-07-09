Son Dakika Haberleri: Toprak altında mahsur kalan köpeği zabıta kurtardı
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Toprak altında mahsur kalan köpeği zabıta kurtardı

39 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprak altında mahsur kalan köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprak altında mahsur kalan köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı.
Çevre denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, Hatip Mahallesi'nde toprak yığınının altında köpek olduğunu fark etti.
Ekipler, mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yığın halindeki toprağı elleriyle açan ekipler, daha sonra köpeği çıkarttı.
Zabıta ekipleri, yiyecek ve su verdikten sonra köpeği bıraktı.
Toprak altında mahsur kalan köpeği zabıta kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:53 Kaynak: AA
Tekirdağ, Zabıta, Çorlu, Güncel
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