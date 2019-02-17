Son Dakika Haberleri: Toprak Altında Saklanan Lezzet: Şalgam

Toprak Altında Saklanan Lezzet: Şalgam

55 dakika önce

Batman'da şalgam üretilen köylerde vatandaşlar, kışın tüketmek üzere sonbaharda toprağa gömdükleri ürünleri bugünlerde çıkarıyor.

METİN ÖZMEN - Batman'da şalgam üretilen köylerde vatandaşlar, kışın tüketmek üzere sonbaharda toprağa gömdükleri ürünleri bugünlerde çıkarıyor.

Yörede aileler Sason ilçesindeki 2 bin 821 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde sonbaharda hasadını yaptıkları şalgamları bir metre derinliğinde kazdıkları çukurlara yerleştirip ardından üzerini toprakla örtüyor.

Toprak altına gömülen şalgamlar ocak ve şubat aylarında çıkarılarak haşlanıp veya etle kavrularak sofralardaki yerini alıyor.

Bazı köylüler de toprak altından çıkarttıkları şalgamları ilçe pazarında veya kent merkezinde kilogramını 4-5 liradan satıyor.

Gürgenli köyünde oturan Abdulselam Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şalgamın çeşitli hastalıklara yararlı olduğunu duyduklarını söyledi.

Dedelerinden şalgamları toprak altına koyarak özellikle kış aylarında tüketmek için bekletmeyi öğrendiklerini belirten Yavuz, "Yazın ekip, sonbaharda kopardığımız şalgamları kışa hazırlık için toprağın altına gömüyoruz. Şalgamın kansere, şeker hastalığına ve daha birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. " dedi.

Kayadüzü köyünde oturan Ferzende Soysal ise şalgamın gerek sağlık gerekse lezzet yönüyle kış aylarında sofralarının vazgeçilmezi olduğunu aktardı.

Şalgamların 4-5 ay boyunca toprak altında taze bir şekilde kaldığını dile getiren Soysal, şöyle devam etti:

"Sonbaharda şalgamları kopardıktan sonra toprağın altına gömüyoruz. Yaklaşık 4-5 ay toprağın altında kalıyor. Kışın haftada bir şalgam yemek için toprağı kazıp çıkarıyoruz. Şalgam, toprak altında bozulmuyor. Yaza kadar kalsa bile bozulmaz. Etle pişirilirse daha lezzetlidir. Şalgam ilaçtır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:09 Kaynak: AA

Sason, Batman, Kültür Sanat
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