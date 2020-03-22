Toprak altından çıkıyor, vücut direncini artırıyor...Yaşı 200, kurusu 750 TL'den satılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toprak altından çıkıyor, vücut direncini artırıyor...Yaşı 200, kurusu 750 TL'den satılıyor - Son Dakika

Toprak altından çıkıyor, vücut direncini artırıyor...Yaşı 200, kurusu 750 TL'den satılıyor

15 dakika önce

Toprak altından çıkıyor, vücut direncini artırıyor.

Toprak altından çıkıyor, vücut direncini artırıyor...Yaşı 200, kurusu 750 TL'den satılıyor

Şifa kaynağı kuzugöbeği sezonu açıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde kuzugöbeği mantarı sezonu başladı. B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller içeren Kuzugöbeği vücudun direncini artıran ve dinç kalmasını sağlayan özelliğiyle ilgi görüyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çıkan mantar, kilogramı 150-200 TL arasında alıcı buluyor.

Kuzugöbeği genellikle Mart ile Nisan ayı arasında yağmur ve güneşin etkisiyle çam, meşe, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişiyor. B1, B2 ve C vitaminleri ile kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller içeren kuzugöbeği protein deposu olarak biliniyor.

Gelir kaynağı

Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği vatandaşa da gelir kaynağı oldu. Mantarı toplayanlar kilosunu 150 ile 200 lira arasında satıyor. Kurusu ise 750 ile bin liraya varan fiyatlarla alıcı buluyor.

Altın değerinde

Kuzugöbeği toplayan ilçe sakini Eşref Kocaer, "Bu mantarı ormanlık arazide sandal ağaçlarının altında buluyoruz ama saatlerce arıyoruz. Bulmak çok zor. 3-4 saat içinde bir kiloya yakın toplayabiliyoruz. Şu an yeni çıktığı için fiyatı çok yüksek. Kilosu 150-200 lira. Kurusu ise 750 ile bin lira arasında değişiyor. Neredeyse altın değerinde diyebilirim" diye konuştu.

Uzmanlar mantarın türünü bilen ve ayırt edebilen kişiler tarafından toplanması gerektiğine dikkati çekiyor.

Kuzugöbeğinin faydaları

Hastalıkların iyileştirilmesinde sık sık kullanılan kuzugöbeği, B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller içerir. Protein değeri oldukça yüksek olan bu mantar anemi, bağırsak ve mide rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor. Vücudun direncini artıran ve dinç kalmasını sağlayan özelliğiyle ilgi görüyor.

Toprak altından çıkıyor, vücut direncini artırıyor...Yaşı 200, kurusu 750 TL'den satılıyor

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:11 Kaynak: İHA

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Toprak altından çıkıyor, vücut direncini artırıyor
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