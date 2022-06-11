İşçiyi mesai arkadaşları kendi çabalarıyla kurtarmak istese de başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan diğer işçiler itfaiye ve sağlık ekiplerini beklerken arkadaşlarının başından hiç ayrılmadı.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti - Son Dakika

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