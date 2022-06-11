Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti - Son Dakika
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Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti

11.06.2022 12:43

Bursa'da aşırı yağan yağmur sebebiyle gevşeyen toprak; altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü. İşçiyi mesai arkadaşları kendi çabalarıyla kurtarmak istese de başarılı olamadı Göçük altında kalan işçiyi Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mudanya ilçesine bağlı Balabancık mahallesinde meydana gelen olayda belediyenin altyapı çalışması yaptığı bölgede iş makinesinin kazdığı kanala giren işçi gevşeyen toprağın kayması sonucu toprak altında kaldı.

ARKADAŞLARI KURTARAMADI

İşçiyi mesai arkadaşları kendi çabalarıyla kurtarmak istese de başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan diğer işçiler itfaiye ve sağlık ekiplerini beklerken arkadaşlarının başından hiç ayrılmadı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin gelmesiyle toprak altında kalan işçi kurtarıldı. Hafif yaralanan işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kareler;

Bursa'da göçük altında can pazarı...
Bursa'da göçük altında can pazarı...
Bursa'da göçük altında can pazarı...
Bursa'da göçük altında can pazarı...
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti - Son Dakika
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