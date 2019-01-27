Toprak Analiz Laboratuvarının Çalışmaları

Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren toprak analiz laboratuvarında geçen yıl bin 609 toprak analizi yapıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2014 yılında hizmete giren laboratuvara gelen numunelerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen toprak verimlilik analizleri gereğince ziraat mühendisleri, biyolog ve laboratuvar çalışanları tarafından toprak reaksiyonu, toplam tuz, bünye, organik madde, fosfor, potasyum ve kireç açısından analiz edildiği belirtildi.
Açıklamada, Trabzon İli 2018 yılı Toprak Verimlilik Raporu'na göre, tarım topraklarında yüzde 90,44 kireç, yüzde 53,62 organik, yüzde 37,99 fosfor ve yüzde 17,70 potasyum miktarlarının düşük olduğu, ayrıca toprakların yüzde 47,93'ünün hafif asit karakterli olduğu ifade edildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, Trabzon'daki bütün çiftçileri bu önemli hizmetten yararlanmaya davet etti.
Gümrükçüoğlu, yapılan analizlerin, toprak ve çiftçiler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:
"Çiftçilerimizin kafasında, arazisinde yetiştireceği ürün için hangi gübreyi ne kadar, ne zaman ve nasıl kullanacağına dair sorular vardır. Çünkü karlı bir gübreleme ancak bitkinin isteği olan gübreleri, en uygun zaman ve şekilde toprağa uygulamakla yapılabilir. Bu sebepten dolayı toprağı analiz ettirmek, bitkide toksik etki yapmayacak doğru miktarda gübre kullanımı, bol ve kaliteli ürün elde etmeyi ve gereğinden fazla para harcamasının önüne geçmeyi sağlar."
Toprağı analiz ettirmeden, neye ihtiyacı olduğunu tespit etmeden yapılan gübre kullanımının çeşitli sorunlar oluşturduğuna dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:
"Bitkinin ihtiyacından daha az gübre verildiğinde, bitkiler yeterince beslenemediği için iyi gelişemez ve alınan ürün miktarı düşük olur. Gereğinden fazla kullanıldığında ise hem toprağı hem de ürünü olumsuz yönde etkiler. Bütün bu nedenlerden dolayı çiftçilerimizin gübre kullanmadan önce mutlaka toprak analizi yaptırması ve alacağı analiz raporuna göre gübre kullanması gerekmektedir. Böylelikle en tabi kaynağımız olan topraklarımızın kimyasal açıdan kirlenmesini de önlemiş oluruz. Bu nedenle tüm çiftçilerimizi bu hizmetimizden yararlanmaya davet ediyorum."